Novos desafios do trabalho nos portos geram debate nacional

Hoje, dia 13 de abril, realiza-se, em Lisboa, no Auditório Almada Negreiros, em Alcântara, um fórum sobre “O Trabalho nos Portos – Presente e Futuro”.

Esta iniciativa, levada a cabo pela Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários (FNSTP), tem início às nove horas da manhã e vai contar com a presença da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, na cerimónia de encerramento.

Aristides Peixoto, presidente da FNSTP; João Carvalho, presidente da AMT-Autoridade da Mobilidade e dos Transportes; e Enrico Tortolano, ITF Docker’s Section, abrem o fórum.

Seguir-se-á o painel ‘Importância do Sindicatos nas Relações de Trabalho’, com Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT; João de Deus, membro da Confederação dos Sindicatos Marítimos e Portuários; e Silvestre de Sousa, consultor jurídico da FNSTP.

Ainda durante a manhã, terá lugar o painel, seguido de debate, sobre o tema ‘Trabalho Portuário – a Realidade Ibérica’, com Rui Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Terminais Portuários de Aveiro; Paulo Freitas, vice-presidente do Sindicato XXI dos Trabalhadores dos Terminais de Carga Contentorizada de Sines; Álvaro Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Portuários de Sines; Javier Expósito Paradela, ex-presidente da ANESCO-Associação Nacional de Empresas de Estiva, Espanha; e Pedro García Navarro, secretário-geral da ANESCO.

Durante a tarde de hoje será debatido o ‘Regime de Trabalho nos Portos Nacionais, com Lídia Sequeira, presidente da APP-Associação dos Portos de Portugal; Américo Vieira, Sindicato dos Estivadores de Leixões; e Jaime Vieira dos Santos, presidente da Comunidade Portuária de Leixões.

De seguida, o Comandante Anselmo Laranjeira debaterá “O Futuro do Trabalho Portuário Nacional e o Advento da Automatização e Digitalização no Setor”.

O encerramento, marcado para as 18 horas, contará com a presença da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, juntamente com as participações de Aristides Peixoto, presidente da FNSTP; e Carlos Silva, secretário-geral da UGT.