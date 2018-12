Os números da Noite do Mercado no Funchal

A Noite do Mercado no Funchal vai ter 114 barracas e mais 13 para venda de hortofrutícolas, e ainda 130 elementos de forças de segurança, entre bombeiros, polícia e autoridade marítima.

Dos 130 elementos das forças de segurança, 60 são dos Bombeiros Sapadores, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, e da Cruz Vermelha Portuguesa, que mobilizam 18 veículos.

Na Noite do Mercado vai existir um posto na sede da PSP, uma força de segurança que mobiliza 60 elementos, e mais dois veículos da Autoridade Marítima, que conta com um dispositivo de 10 elementos.

O presidente da autarquia do Funchal, Paulo Cafôfo, na apresentação do evento, disse ainda que serão disponibilizados 120 mil copos reutilizáveis, em resultado da parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira.

A Horários do Funchal vai reforçar as carreiras em trânsito, na Noite do Mercado, e terá preços especiais. A maior parte do encerramentos do trânsito dá-se a 23 de dezembro, a partir das 18h00, sendo que estarão disponíveis 5.100 lugares de estacionamento durante toda a noite, referiu o autarca.

Na área da limpeza vão existir 123 funcionários do Departamento de Ambiente, 17 colaboradores da Fiscalização Municipal e 23 viaturas de limpeza. vão ser instalados ainda 169 contentores para resíduos e 30 casas-de-banho portáteis.