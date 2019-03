Os quatro cenários do Brexit apresentados por Theresa May aos deputados

A primeira-ministra britânica considera que, face à posição do Conselho Europeu, existem agora sobretudo “quatro escolhas claras” para a saída do Reino Unido da União Europeia: revogar o Artigo 50 – e “trair o resultado do referendo”-, abandonar o bloco sem acordo a 12 de abril, pedir nova prorrogação ou concretizar o Brexit a 22 de maio.

Theresa May enviou uma carta aos deputados britânicos esta sexta-feira à noite, divulgada pela “BBC”, na qual refere que, se não tiver apoio suficiente na próxima semana, ou se a Câmara dos Comuns rejeitar novamente o acordo, pode “pedir outra prorrogação antes de 12 de abril.

“Mas isso envolverá ir a eleições para o Parlamento Europeu. Se parecer que há esse apoio, e o «Speaker» o permitir, podemos trazer o acordo de volta na próxima semana e, se for aprovado, poderemos partir a 22 de maio”, explicou.

Nessa mesma missiva, a governante lembra que esta semana pediu ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a aprovação do instrumento relativo ao “Withdrawal Agreement” e a da declaração conjunta que complementa o acordo, bem como a extensão do Artigo 50.

“Pedir uma extensão é uma questão de grande arrependimento pessoal para mim. Quando me apresentei à Câmara no dia 12 de março, estou entusiasmada por entregar o resultado do referendo. Mas sou igualmente adepta de que a melhor maneira de o fazer é sair de forma ordenada, com um acordo e continuo a acreditar que existe uma maioria na Câmara para isso”, pode ler-se no documento, publicado na íntegra pela cadeia britânica.

