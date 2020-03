Óscares Imobiliário: Palácio da Anunciada eleito melhor empreendimento de 2020

Esta quinta-feira, 5 de março, decorreu a 22ª edição dos Óscares do Imobiliário. No evento que foi realizado em Sintra foram atribuídos seis prémios, tendo a cerimónia contado com 29 empreendimentos finalistas.

O júri foi composto por Paulo Silva, Head of Country da Savills, Hugo Santos Ferreira, vice-presidente Executivo da APPII, Carlos Mineiro Aires, Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Alberto Henriques, analista sénior de Investimentos da Savills, João Pereira da ERA Portugal e pelo arquiteto Mário Sua Kay.

Veja aqui quem foram os vencedores da noite.