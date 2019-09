A OutSystems é um dos poucos ‘unicórnios’ do mercado português e já internacionalizou a sua atividade em mais de 50 países onde desenvolve projetos de software no mercado de low code. Paulo Rosado, presidente executivo da OutSystems, em entrevista ao Jornal Económico, diz que o crescimento da sua empresa “não foi assim tão rápido”, admitindo que “a dimensão do mercado em que opera é gigantesca”, valendo, segundo alguns analistas, cerca de “100 mil milhões de dólares”.

Convive bem com grande crescimento da atividade da OutSystems?

Quando se atinge este tipo de volumes, qualquer coisa que façamos, temos de fazer com um grande número de transações, com muita gente. Estas empresas de tecnologia, quando passam os 100 milhões de vendas, tipicamente, é porque, nessa altura, já estão inseridas no mercado. Ao invés de crescerem linearmente estão a crescer geometricamente.

