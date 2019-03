OutSystems e Boncode com novo serviço para reduzir riscos nas aplicações

outsysteO desenvolvimento ágil permite que as organizações desenvolvam de forma rápida e integrem tecnologias adicionais, mas à medida que o software é atualizado e são adicionadas novas camadas de funcionalidades os riscos aumentam e as organizações começam a tentar equilibrar a qualidade da entrega com velocidade.

A nova aliança entre a holandesa Boncode e a portuguesa OutSystems “reduz os chamados custos técnicos, ajudando as organizações a construir com rapidez e sentirem-se seguras de que estão a desenvolver trabalho com o máximo de qualidade”, segundo as empresas. As duas tecnológicas parceiras asseguram que o novo serviço dará aos clientes mais um recurso para garantir que as suas aplicações estão a ser implementadas de forma otimizada, assegurando a sua manutenção, fiabilidade, desempenho e segurança.

Especializada em análise de código para tecnologias orientadas a objetos como Java e C#, a Boncode coordenou as suas ferramentas, o seu dashboard e a sua abordagem às características específicas da plataforma do unicórnio português, alinhadas com os padrões da norma ISO 25010. A ferramenta de análise da Boncode alerta também para possíveis violações do modelo da OutSystems 4 Layer Canvas.