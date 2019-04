Outsystems investe um milhão de euros em Braga e prevê abertura de novo escritório

A Outsystems chegou a Braga em 2015, ocupando cerca de 13 metros quadrados (m2) de uma sala junto à Universidade do Minho, e opera agora numa área superior a 600 m2, depois de fazer a quarta renovação do seu escritório no Norte de Portugal. A empresa de desenvolvimento de aplicações de software anunciou esta terça-feira o investimento de um milhão de euros para transformar o edifício e fazer mais contratações.

Com capacidade para receber 86 colaboradores, o novo polo conta com os normais espaços de trabalho e mais salas de reuniões (que viram a acústica também melhorada), copa, anfiteatro para eventos, refeições e momentos de lazer. “Tivemos de renovar o espaço de trabalho para os nossos colaboradores terem melhores condições de trabalho. O investimento em Braga foi natural pela cidade em si, pela ótima parceria que temos com a Universidade do Minho”, explica ao Jornal Económico Nuno Antunes, vice-presidente de Engenharia da Outsystems.

Fundada em Lisboa e com sede nos Estados Unidos, esta tecnológica, cuja maioria das operações é internacional, criou uma plataforma de software low-code para desenvolvimento de aplicações. No ano passado, teve receitas anuais recorrentes de mais de 100 milhões de dólares (aproximadamente 88 milhões de euros), mais 66% do que em 2017.

Para continuar a crescer, a empresa liderada por Paulo, avaliada em mais de mil milhões de euros, pretende continuar a apostar no produto e recrutar 23 novos trabalhadores até ao final do ano, que se juntarão aos 47 que estão em Braga. Neste momento, a Outsystems está sobretudo à procura de engenheiros de software full-stack, mobile e cloud; designers e managers. “Ganhámos o estatuto de unicórnio no ano passado mas o nosso objetivo é acrescentar mais um zero a esse número. Agora estamos muito focados no desenvolvimento de produto”, explicou Nuno Antunes ao semanário.

O responsável de Engenharia da Outsystems admite ainda a abertura de um novo edifício em Portugal em 2020 e refere que atrair e manter talentos passa pela criação de benesses extrassalariais e pala cultura empresarial. “Tentamos fazer com que até o processo de recrutamento seja interessante, sobretudo nas fases finais. O dia-a-dia da empresa e a sua cultura contam muito, além da remuneração. Havia alguns colaboradores que vinham de bicicleta para o trabalho, então, quando fizemos o investimento nas infraestruturas em Braga decidimos colocar um balneário”, exemplifica.

A cerimónia de inauguração do renovado escritório da Outsystems em Braga decorre esta manhã e conta com a presença de representantes da Câmara Municipal de Braga, da InvestBraga, da Startup Braga e da Universidade do Minho.