A Oxy Capital, liderada por Miguel Lucas, pôs finalmente em marcha o processo estruturado de venda da Prio, a gasolineira que tem cerca de 250 postos de combustíveis no país. E até já escolheu um intermediário financeiro, que é o banco de investimento francês Lazard, segundo revelou uma fonte próxima do processo ao Jornal Económico (JE).

A fase da entrega das propostas não vinculativas está prevista decorrer até ao fim de março, pelo menos. Mas a recente queda expressiva do preço de petróleo, para níveis à volta dos 30 dólares o barril, e o impacto que isso está a ter no descida de valor de mercado das empresas petrolíferas, pode voltar a adiar o negócio, sabe o JE.

Nesta altura está a decorrer a fase da entrega das propostas não vinculativas e até ao momento as manifestações de interesse rondam as 20 e as 25, revelam as nossas fontes.Contactada aPrio remeteu qualquer esclarecimento para a Oxy Capital que até ao fecho da edição não respondeu. O “Jornal de Negócios” avançou esta semana que o prazo para a entrega das propostas vai decorrer até abril e que o processo será feito por carta fechada.

