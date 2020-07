Pagaqui e Infraestruturas de Portugal em parceria no pagamento online de portagens

“A partir de agora, quem visita Portugal por via terrestre, com matrícula estrangeira, já não precisa parar para efeitos de cobrança de portagens”, anuncia em comunicado a Pagaqui. Tudo porque, através de uma solução digital, desenvolvida em parceria entre a Pagaqui – Pagamentos e Carregamentos e a Infraestruturas de Portugal, o pagamento pode ser realizado através de um processo totalmente online.

A empresa portuguesa especialista no setor dos pagamentos “que atua como Merchant Agent e Payment Facilitator das Redes Visa e Mastercard”, desenvolveu em parceria com a empresa estatal que gere as infraestruturas com vista ao desenvolvimento o sistema de pagamento digital, que permite o registo das matrículas estrangeiras, antes da entrada em Portugal, e do respetivo cartão de débito ou crédito, sem necessidade de qualquer deslocação a um espaço físico.

Através do Portal de Portagens da IP – portugaltolls.com – é possível aderir ao sistema Easytoll, que permite aos condutores de viaturas de matrícula estrangeira que circulem em autoestradas portuguesas utilizarem os sistemas de cobrança de portagem exclusivamente eletrónicos.

“A gateway de pagamentos da Pagaqui irá facilitar a estadia dos condutores de viaturas com matrículas estrangeiras que chegam a Portugal por via terrestre, uma vez que já não terão necessidade de se deslocar a uma praça de adesão num momento prévio à sua circulação nas autoestradas. Antes do início da viagem, é possível fazer o registo de todos os dados, num processo simples e rápido. É uma vantagem ainda maior em contexto de pandemia, em que devemos manter o distanciamento social”, adianta João Barros, CEO da empresa

“Esta solução irá também contribuir para promover a imagem do país junto dos turistas, ao oferecer um serviço eficaz e tecnologicamente seguro, numa altura em que é fundamental captar a confiança dos mercados emissores com vista à retoma da atividade turística”, conclui o responsável.

A solução tecnológica Easytoll está integrada no site www.portugaltolls.com e é acessível através de computador e telemóvel. O processo de registo é simples: inserção da matrícula, email e dados do cartão bancário. Em poucos minutos, é enviado um email de confirmação de adesão, válida por 30 dias.