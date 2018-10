Pagar à Uber Eats com cartão de refeição? Em França já é possível

A Uber Eats e a Edenred França acabam de estabelecer uma parceria que permite aos utilizadores do título de refeição da Edenred, beneficiar da entrega de refeições, através da aplicação, em França.

Disponível de segunda-feira a sábado, esta nova possibilidade de pagamento disponível estende-se a 600 mil utilizadores do título de refeição da Edenred, em França, que agora podem encomendar as suas refeições nas 42 cidades francesas em que o serviço do Uber Eats está disponível.

Este serviço não obriga a haver um número mínimo de pedidos e é independente do valor associado à encomenda a ser paga com o título de refeição da Edenred, uma vez que este pode ser complementado, em caso de necessidade, com um pagamento através de um cartão de crédito ou de uma conta Paypal.

Para aceder a esta novidade, é preciso descarregar a aplicação para iPhone ou Android, fazer o registo, associar a conta MyEdenred na seção de “Pagamentos”, escolher um restaurante que aceite o título de refeição da Edenred, fazer a encomenda, selecionar como opção de pagamento o título de refeição da Edenred e esperar que esta seja entregue, em menos, de 30 minutos.

Hoje, a Uber Eats permite encomendas em cerca de 7 mil restaurantes e a escolha de refeições provenientes de 45 tipos de cozinhas diferentes, em França. E a Edenred, por seu turno, presente em 45 países, tem em França, 1.8 milhões de colaboradores a utilizar este cartão, sendo que mais de um terço paga as suas refeições através do cartão ou aplicação móvel.