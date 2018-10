Pagar com o relógio, pedir dinheiro ou dividir a conta do almoço. MB Way quer (mesmo) dizer adeus aos cartões

A caminhada para a sociedade cashless que a SIBS pretende criar continua a passos largos. A partir desta quarta-feira, as pessoas que tenham um smartwatch da Samsung podem fazer o download da aplicação MB Way e fazer pagamentos através do seu próprio relógio. Trata-se da primeira solução de pagamentos eletrónicos para ‘relógios inteligentes’ criada em Portugal.

Para fazer uma compra contactless encostando “o pulso” ao terminal de multibanco [dos cerca de 325 mil existentes no país, cerca de metade contam com tecnologia NFC, de ligação sem fios], os utilizadores têm de instalar a aplicação MB Way no seu Samsung Galaxy Watch.

“As pulseiras que monitorizam o exercício físico já não suficientes para os consumidores que procuram obter um dispositivo versátil e conectado, que ofereça uma experiência à medida do seu estilo de vida”, afirma José Correia, diretor de marketing para Mobilidade da Samsung Portugal, que acredita que “os millennials têm redefinido o mercado dos wearables”.

Segundo Maria Antónia Saldanha, diretora de Marca e Comunicação da SIBS, o MB Way tem atualmente 975 mil utilizadores ativos, que transacionam em média 20 euros. Só este mês de outubro já se contabilizaram 930 mil transferências e 800 mil operações no MB Net.

O Jornal Económico esteve no Laboratório de Inovação da SIBS, onde são testadas todas as caixas automáticas, terminais e novos produtos da processadora de pagamentos, e percebeu que o Multinho – aquele boneco animado que lhe pede para inserir o cartão assim que chega ao Multibanco – está a tornar-se cada vez mais touch, pois as novidades não ficam por aqui.

Apercebendo-se de que cada vez mais utilizadores (sobretudo com filhos) sentiam necessidade de uma ferramenta que os alertasse das solicitações de transferências, a SIBS quis reunir a típica SMS/chamada de pedido e a operação financeira apenas na app. Assim, criou uma funcionalidade que notifica a pessoa de que outra lhe está a fazer um pedido de transferência MB Way (que pode vir com uma mensagem associada e ser aceite ou recusada).

Além disso, uma das lacunas sentidas foi igualmente a divisão das contas. Os dias de “Ana, passa-me 5 euros pelo MB Way”; “Carlos, não te esqueças de transferir o dinheiro do presente da Filipa” estão prestes a terminar com a nova possibilidade de fazer a divisão automaticamente na app (e enviar lembretes diários, caso seja necessário) – mesmo para quem não tem a aplicação, que recebe uma SMS com essa informação. As opções “pedir dinheiro” e “dividir conta” estão operacionais já no próximo mês de novembro.

1 – Funcionalidade de “Pedir dinheiro”, disponível em novembro

2 – Destinatário recebe notificação e pode “aceitar” ou “recusar” a transferência

3 – Caixa automática sensível ao toque e leitura QR Code, operacional em março de 2019