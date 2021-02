Pais com filhos até ao quarto ano de escolaridade vão poder trocar teletrabalho por apoio

Os pais com filhos até ao 4º ano de escolaridade vão poder trocar o teletrabalho por um apoio para tomar conta dos seus filhos devido ao encerramento das escolas e aulas online.

A proposta do Governo vai ser hoje levada à reunião da concertação social onde irá ser apresentada aos parceiros sociais, revela hoje o jornal “Eco”.

A proposta também vai abranger as crianças nas creches e ensino pré-escolar, dependentes com deficiência e incapacidade igual ou superior a 60%, assim como as famílias monoparentais.

Os pais que cuidem dos filhos de forma alternada vão ter direito a receber o salário a 100%.

A medida atual deixa de fora os pais que estejam em regime de teletrabalho e que o apoio não é concedido se um deles estiver a trabalhar a partir de casa.

O apoio atual consiste em 66% do salário base, num mínimo de 665 euros e um máximo de 1995 euros.