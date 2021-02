Países da União Europeia não usaram 80% das vacinas entregue pela AstraZeneca

Uma investigação do “The Guardian” mostrou que quatro em cada cinco doses da vacina produzida pela AstraZeneca/Oxford entregues à União Europeia ainda não foram usadas. A chanceler alemã, Angela Merkel, admite existir um “problema de aceitação” entre os europeus em receber esta vacina específica.

Dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças estimam que do total de 6.134.707 doses entregues pela AstraZeneca, 4.849.752 vacinas ainda não foram usadas no bloco europeu para inocular a população.

A decisão de alguns países europeus em não recomendar a administração da vacina da AstraZeneca para pessoas acima dos 65 anos pode ter-se tornado um factor significativo para a não utilização da maior parte destas vacinas já entregues. Angela Merkel assumiu o problema de aceitação depois da decisão de França, Alemanha, Polónia e Itália, mas garantiu que a vacina da AstraZeneca “é confiável, eficaz e segura”, bem como “aprovada pela Agência Europeia do Medicamento e recomendada até aos 65 anos de idade na Alemanha”.

“Todas as autoridades nos dizem que esta vacina é de confiança. Tendo em conta que as vacinas estão escassas, não podemos escolher as vacinas com que vamos vacinar”, apontou a chanceler ao jornal alemão “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

A própria chanceler admitiu que, por ter 66 anos de idade, não está dentro da idade recomendada para ser vacinada com a vacina da AstraZeneca, enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, sustentou que quando chegar a sua vez pode ser imunizado com esta vacina.

Analisando os dados da entidade, o “The Guardian” apontou que a Bélgica apenas administrou 9.832 doses, correspondendo a 4% do total das 201.600 vacinas entregues. A Bulgária usou 2.035 doses (1,73%) das 117.600 vacinas que recebeu, enquanto a Alemanha administrou 189.206 doses (13%) das 1.452.000 vacinas recebidas. Também Itália usou 96.621 doses (19%) face às 499.200 vacinas que recebeu. Estes valores contrastam com as doses administradas com a vacina da Pfizer/BioNTech, que atingem os 81% na Bélgica, 80% em Itália e 82% na Alemanha.