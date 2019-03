Palestra sobre a utilização do hidrogénio nos transportes esta sexta-feira

A Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira vai realizar nesta sexta-feira, dia 15 de março, a palestra “Hydrogen for transport”. A palestra vai ter lugar no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), pelas 10h, no âmbito do projeto “SEAFUEL – Integração sustentável de combustíveis renováveis nos transportes locais.

Este projeto é cofinanciado pela União Europeia através do programa Interreg Espaço Atlântico e conta com vários parceiros da Irlanda, Reino Unido, Espanha, Bélgica e Portugal.

Os objetivos prioritários do projeto passam por promover o aproveitamento das energias renováveis em todo o Espaço Atlântico , através do seu armazenamento sobre a forma de hidrogénio e posterior utilização nos transportes. Além disso apoia também a transição para uma economia de baixo carbono.

A palestra é em inglês, com uma apresentação geral do projeto SEAFUEL e com apresentações sobre a utilização do hidrogénio nos transportes. O foco são os transportes terrestre e marítimos.

A entrada é livre, no entanto é necessária a confirmação da presença através do e-mail aream@aream.pt.