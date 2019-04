PAN quer expandir Metro de Lisboa para Loures, Sintra e zona ocidental

O deputado André Silva, líder do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), entregou ontem na Assembleia da República um projeto de resolução que recomenda ao Governo que “para efeitos de expansão da Rede de Metropolitano de Lisboa, considere prioritária a expansão desta para o concelho de Loures e Sintra, bem como para a zona ocidental da cidade de Lisboa”.

“O Metropolitano de Lisboa tem uma enorme relevância estratégica para a mobilidade na cidade, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável e com melhor qualidade de vida. Apesar da sua importância temos assistido a um elevado desinvestimento na rede, traduzido na falta de manutenção dos comboios e das estações e na redução do número de trabalhadores, o que justifica que, actualmente, a qualidade e regularidade do serviço prestado se encontre aquém do que seria desejável”, começa por lamentar André Silva, na exposição de motivos do projeto de resolução.

“Consideramos que é prioritária a expansão da rede do Metropolitano para outros concelhos e zonas da cidade, como Loures, Sintra e a zona ocidental da cidade de Lisboa, nomeadamente Alcântara, Ajuda e Belém. Tal necessidade assenta no facto de apenas desta forma ser possível reduzir o número elevado de veículos que entra diariamente em Lisboa, oriundos, nomeadamente, dos concelhos acima identificados, diminuindo assim o elevado tráfego que existe na cidade”, defende.

“Em Lisboa, as estatísticas indicam que entram na cidade aproximadamente 370 mil veículos por dia, o que lhe valeu o título de cidade mais congestionada da Península Ibérica”, sublinha o líder do PAN. “Dados recolhidos pela Câmara Municipal de Lisboa revelam que uma grande parte dos veículos que entram todos os dias na capital provêm da margem sul do Tejo: 104 mil veículos, cerca de três quartos dos quais pela Ponte 25 de Abril. Já da autoestrada do Norte (A1) entram 101 mil, a que somam mais 67 mil que entram por norte através da A8. Da linha de Cascais entram 80 mil (A5) e da linha de Sintra mais 67 mil (IC19)”.

E conclui, reiterando a finalidade da proposta: “Consideramos prioritária a expansão da rede de Metropolitano de Lisboa para os concelhos de Loures e Sintra, bem como para a zona ocidental da cidade de Lisboa, solução que contribuirá para uma redução efetiva do número de carros que entra todos os dias na cidade vindos daquelas regiões. Por defendermos um novo modelo de mobilidade urbana, mais assente no transporte público, que permita cidades descarbonizadas, com melhor qualidade de vida, mais atrativas e competitivas, apresentamos a presente iniciativa acreditando que a mesma contribuirá para alcançar aquele fim”.