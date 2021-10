Pandemia aumentou faturação turística nacional face à diminuição do consumo estrangeiro

Numa análise comparativa entre o verão de 2021 e o período homólogo de 2019, a faturação por cartões de pagamento nacionais aumentou 16,5% e, sem surpresa face às restrições de viagens impostas por vários governos, registou-se uma quebra de 23,1% na faturação por cartões de pagamentos estrangeiros, revela a REDUNIQ através do seu relatório’REDUNIQ Insights’.

A tendência de crescimento da faturação preveniente de cartões de pagamento nacionais é maioritariamente visivel nas atividades associadas ao turismo como a hotelaria, restauração ou rent-a-car que, face a 2019, registaram subidas de faturação nacional de 34,8%, 84,3% e 50%, respetivamente.

Em sentido contrário, a faturação originada por cartões de pagamento estrangeiros deste verão continua inferior aos resultados obtidos há dois anos, apesar desta quebra ser inferior do que a registada entre o verão de 2020 e o mesmo período de 2019.

No total, os negócios arrecadaram este verão menos 23,1% do que em 2019, com as atividades de hotelaria, restauração e rent-a-car a obterem menos 39,7%, 19% e 19,1%, respetivamente, neste mesmo período de comparação. Já entre 2020 e 2019, as quebras destas categorias estiveram nos 71,3% para a hotelaria, 55% para a restauração, e 59,3% para o rent-a-car.

Outra das tendências verificadas, e que continua em crescimento, é a utilização dos pagamentos contactless, que representaram em agosto 67% do número total de transações registadas pela rede de aceitação da REDUNIQ.

Para Tiago Oom, Diretor da REDUNIQ, “podemos justificar o aumento da faturação nacional com a gradual reabertura da economia, aliada a uma forte promoção do turismo em Portugal junto do mercado interno – basta analisarmos o aumento significativo do consumo nacional em regiões como a Madeira e os Açores. Por outro lado, verificamos ainda o impacto significativo da pandemia no regresso do consumidor externo a Portugal, ainda que alguns mercados estrangeiros tenham aumentado a sua faturação em Portugal este ano, quando comparada com anos anteriores”.

Do total de países que contribuíram para a faturação estrangeira em Portugal, o destaque vai para quatro países europeus: França (25,6%), Reino Unido (12,9%), Espanha (11,3%), e Irlanda (8%). A encerrar o top 5 surgem os Estados Unidos, com um peso de 6,1% no total da faturação estrangeira.

Já ao nível da análise transacional por regiões, verifica-se semelhante tendência de crescimento da faturação nacional e de quebra da faturação estrangeira nos cinco principais distritos turísticos: Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Açores.