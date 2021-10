Pandemia com tendência decrescente e baixa intensidade em todas as regiões do país

A situação epidemiológica em Portugal é considerada de reduzida intensidade e tendência decrescente em todo o território nacional, resultando numa baixa pressão para os cuidados de saúde e uma mortalidade decrescente. A informação foi disponibilizada no relatório semanal de monitorização das linhas vermelhas da Covid-19 desta sexta-feira.

Com um índice de transmissibilidade de 0,89 para a totalidade do território e abaixo de 1 em cada uma das regiões nacionais, a tendência decrescente da pandemia é extensível a todo o território, que também tem verificado uma incidência em queda. O número de novos casos confirmados de infeção a cada 100 mil habitantes foi, numa média móvel de 14 dias, de 98, com todas as regiões de saúde a ficarem abaixo do limite definido nos 240 casos.

Também entre o grupo etário mais vulnerável, os cidadãos com 65 anos ou mais anos, este indicador se situou abaixo das linha vermelha para a gestão pandémica, ficando-se pelos 73 casos. Simultaneamente, a tendência entre demografia é de decréscimo no número de novos casos.

A pressão nos cuidados de saúde mantém-se baixa, com uma ocupação de 27% das 255 camas de cuidados intensivos previstas para a resposta à pandemia. No anterior relatório, este número era de 29%, revelando assim uma tendência decrescente. Também a mortalidade pela doença tem vindo a cair, com 8,4 óbitos por cada 100 mil habitantes numa média dos últimos 14 dias.

No capítulo da testagem e rastreamento, apenas 1,2% dos testes realizados na semana em análise deu um resultado positivo e foram isolados 93% destes pacientes em menos de 24 horas, além de se ter verificado um aumento no número de testes realizado. Os contactos destes doentes foram notificados e isolados em 83% dos casos, enquanto que a percentagem de casos notificados com atraso foi de apenas 4,7%.

Entre a população vacinada e desde o início da campanha de inoculação, registaram-se 29.373 casos confirmados de infeção, que resultaram no internamento de 1% destes infetados com um quadro principal de Covid-19. Deste grupo, 59% dos pacientes tinham mais de 80 anos.

Também entre os casos de infeção confirmada em pessoas com o esquema vacinal completo há a lamentar 309 óbitos, ou 1,1% da população considerada, sendo que, destes, 77,3% ocorreram em pessoas com mais de 80 anos.