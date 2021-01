Pandemia tem sido devastadora para clubes de base e jovens praticantes

O Parlamento Europeu divulgou um estudo sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 no desporto desde que a infeção foi detetada na Europa. A investigação teve como base a resposta dos países europeus que, mesmo diferente de país para país, é comum a todas elas os efeitos nefastos que tiveram no encerramento quase total das competições a nível nacional.

As estimativas reveladas no estudo demonstram que quase um milhão de empregos relacionados com o desporto desapareceram na União Europeia devido à pandemia de Covid-19, tendo afetado não apenas os profissionais da área, mas também os que trabalham no comércio retalhista e nos serviços desportivos, como viagens, turismo, infraestruturas, transportes, restauração e comunicação social.

Outra das conclusões prende-se com os clubes de base que, na sua grande maioria, não tiveram nem têm, os recursos financeiros necessários para lidar com uma perda temporária de grande parte das receitas das quais depende a sua gestão diária estando mesmo muitos em risco de encerrar a sua atividade.

O documento destaca ainda a preocupação crescente dos especialistas na paragem quase por completo da prática desportiva competitiva nos escalões jovens, receando-se que uma prolongada paragem possa, para além de impedir o natural progresso desportivo, provocar graves distúrbios na saúde mental, no estilo de alimentação e na saúde de uma forma geral a longo prazo.

Por fim, a investigação revela que as restrições relacionadas à Covid-19 contribuíram para aumentar uma necessidade de prática desportiva ao ar livre, pelo que tornam iniciativas de grande sucesso no passado, como a Semana Europeia do Desporto, entre outras, fundamentais, conforme destaca a Confederação do Desporto de Portugal.