Pandemia volta a ser o tema do debate mensal entre Governo da Madeira e partidos

O próximo debate entre o Governo da Madeira e os partidos com assento parlamentar, a realizar-se na Assembleia Regional, vai abordar novamente a pandemia do coronavírus e a recuperação económica e social.

A Conferência dos Representantes dos Partidos marcou o debate entre Governo e partido para 25 de fevereiro.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, anunciou que o debate potestativo, requerido pelo JPP, sobre o funcionamento do Serviço Regional de Saúde para além do combate à pandemia, ficou marcado para março. A data está ainda por definir, e estará dependente da disponibilidade do executivo regional.

A Conferência dos Representantes dos Partidos decidiu ainda manter o atual modelo de funcionamento da Assembleia Regional, com a realização de dois plenários por semana.

Foi ainda decidido que a celebração do 25 de abril vai decorrer às 10h00.