Pandora Papers acrescentam mais pressão contra os paraísos fiscais. Veja “A Arte da Guerra”

Mais uma investida sobre as empresas que gerem os interesses do mundo concentrados nos paraísos fiscais, mais um escândalo planetário – que Francisco Seixas da Costa não quis deixar de analisar, sempre do ponto de vista exterior às fronteiras nacionais.

É mais uma dor de cabeça para o presidente dos Estados Unidos, que está a fechar o primeiro ano do seu mandato com o caos instalado à sua volta. As eleições no Qatar, coisa inédita, e os voos rasantes de caças chineses perto de Taiwan são os outros dois temas do programa.

Tudo para ver esta semana em ‘A Arte da Guerra’, da plataforma multimédia JE TV, ou ouvir no formato podcast em plataformas como o Spotify, num programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do Embaixador Francisco Seixas da Costa.