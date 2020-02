Papel de Teixeira dos Santos no EurobBic investigado pelo Banco de Portugal

Depois de o antigo ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos ter dado explicações sobre movimentações nas contas da Sonangol no EuroBic, o Banco de Portugal (BdP) está a investigar qual o papel do hoje presidente do EuroBic na instituição financeira, noticia o “Público” esta quarta-feira, 26 de fevereiro.

A motivação do regulador da banca tem origem num episódio que remonta a novembro de 2017, quando Isabel dos Santos estava de saída da presidência da Sonangol. Nessa altura saíram da conta da petrolífera angolana no EuroBic 135 milhões de dólares (110 milhões de euros) para uma sociedade no Dubai, a Matter Business Solution – empresa que foi implicada no escândalo Luanda Leaks por estar ligada a Isabel dos Santos, acionista do EuroBic.

Desta forma, o organismo liderado por Carlos Cosa quer esclarecer a relação comercial do Eurobic com a petrolífera angolana Sonangol, à época dos factos presidida por Isabel dos Santos, acionista da instituição bancária portuguesa (com 42% do capital).

A investigação do BdP surge depois de Teixeira dos Santos ter explicado à RTP que as ordens de transferência foram ordenadas pelo então responsável financeiro da Sonangol (CFO), com mandato para movimentar a conta da petrolífera.

Nos dias 14 e 15 de Novembro de 2017, antes de o EuroBic ter tomado conhecimento (às 13h04 de 16 de Novembro) de que Isabel dos Santos tinha sido destituída da presidência da Sonangol, tal como o próprio CFO, o ordenante das transações, a Matter Business Solution recebeu as verbas, sendo considerada consultora financeira independente da petrolífera.