Paragem dos campeonatos de râguebi prolongada até início de março

A paragem temporária dos campeonatos nacionais masculino e feminino de râguebi vai ser prolongada até 01 de março, devido à “evolução da pandemia” de covid-19, anunciou hoje a Federação (FPR).

Na quinta-feira, a FPR já tinha anunciado uma paragem temporária dos principais escalões competitivos portugueses até ao dia 13 de fevereiro, mas estendeu, agora, esse período até, pelo menos, ao primeiro dia do mês seguinte.

Em comunicado, o organismo justifica a decisão da direção com o “reforço das medidas de confinamento em geral” e o “calendário internacional” de compromissos da seleção, prometendo reavaliar a possibilidade de reatamento no final de fevereiro, “de acordo com as informações recebidas das autoridades competentes”.

Ainda assim, “para que os clubes não fiquem sem competição”, a FPR vai apresentar uma proposta para a disputa da Taça de Portugal a nível regional, caso obtenha a “autorização das autoridades”.

A federação espanhola confirmou hoje que o Espanha-Portugal, da última jornada do Europe Championship de 2020, será disputado no dia 07 de fevereiro, às 11:45 (hora portuguesa) no Estádio Central da Universidad Complutense de Madrid.

O torneio das ‘Seis Nações B’ de 2021, que marca o início da qualificação para o Mundial França2023, terá as suas primeiras quatro jornadas ao longo de todo o mês de março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.149.818 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins, dos EUA.

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.