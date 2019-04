“Parece-me que o Governo Regional fez asneira no ajuste direto para concessão da SDM”, diz Rui Barreto

O deputado Rui Barreto, do CDS, disse esta terça-feira em Plenário, quanto às questões levantadas pela União Europeia sobre a SDM (Sociedade de Desenvolvimento da Madeira) que “parece-nos que o Governo Regional fez asneira no ajuste direto para concessão da SDM. Parece-me que devia ter feito um concurso público internacional e que este ajuste direto vai ser anulado”.

Rui Barreto fez questão de sublinhar que o Governo da Madeira “não é um governo imaculado”, e que não se podem pôr todas a culpas na República.

O deputado do CDS fez estas afirmações depois do Eduardo Jesus, do PSD, enunciar vários pagamentos a que a Região está sujeita ao Estado.

O deputado social-democrata disse a este propósito que a Região Autónoma da Madeira é “roubada em mais de 12 milhões de euros a cada ano” pela República, mas que ainda assim cumpre “escrupulosamente o serviço da sua dívida”, reduzindo-a.

Eduardo Jesus, acrescentou que só nos sobre juros “a República socialista já nos roubou mais de 60 milhões de euros”. O deputado do PSD refere ainda que mesmo assim não foi capaz de abater com esse valor a sua própria dívida – “roubam-nos para esbanjar”.

Além destes pagamentos referidos pelo deputado social-democrata que a Região faz ao Estado, Eduardo Jesus não deixou de enunciar que a Madeira é a “única região do país que contribui efetivamente para o equilíbrio das contas públicas nacionais”, e que enquanto isso “o resto da nação contraria a tendência e acumula mais responsabilidades”.

O deputado disse também, na Assembleia Legislativa da Madeira, que a Região Autónoma da Madeira é a região que mais contribui para a redução do défice nacional.

Victor Freitas, do PS, não perdeu tempo a apontar o dedo ao Governo Regional por não ter começado com as obras depois dos incêndios, para “pôr a culpa na República”.

O CDS, nas palavras de Rui Barreto, afirma o desejo de união de todos os autonomistas, “tal como fazem os canários em relação ao governo espanhol”, em que se deviam definir áreas onde estivessem todos juntos para defender o reforço e o cumprimento do Estado com a Madeira.