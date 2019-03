Parlamento da Madeira aprova votos de pesar e solidariedade a afetados por ciclone Idai

O Parlamento da Madeira aprovou um voto de solidariedade a Moçambique, Zimbabué, e Malawi, do PSD, e outro voto de pesar, do CDS-PP, pela tragédia em Moçambique, provocados pelo ciclone Idai.

“Manifestamos a nossa solidariedade em palavras, actos, alimentos e mantimentos e de donativos oficiais e particulares”, disse José Manuel Rodrigues do CDS-PP. Para Adolfo Brazão, do PSD, este gesto é importante acrescentando que se tem o “dever e obrigação” de ajudar naquilo que pudermos os povos afectados pelo ciclone.

“É impossível ficarmos indiferentes a tamanha catástrofe humanitário e ambiental”, disse Sílvia Vasconcelos, do PCP. “Os estragos provocados pelo ciclone fazem-nos reflectir sobre as alterações climáticas que muitos infelizmente tentam negar”, acrescentou Jaime Leandro, deputado do PS.

O JPP expressou através de Paulo Alves a sua solidariedade pelo povo e apelou a ajuda seja célere, enquanto que o BE referiu, por Roberto Almada, que “não tem palavras” para manifestar a consternação para com os povos que sofreram com este ciclone.