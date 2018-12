Parlamento de Israel autoriza 185 milhões de dólares para Intel expandir operação no país

O comité de Finanças do parlamento de Israel autorizou uma verba de 185 milhões de dólares, a conceder à Intel para que a empresa expanda a sua operação no país, num investimento que deve ter um custo de cerca de cinco mil milhões de dólares, de acordo com a Reuters.

O investimento que a Intel vai fazer de cerca de cinco mil milhões de euros, na sua operação em Israel, está ainda previsto que sejam contratadas 250 pessoas.

Em declarações à Reuters o ministro da Economia de Israel adiantou que a Intel pode fazer mais um investimento no país em 2019, para além do reforço da sua operação.