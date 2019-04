Parlamento russo quer “apertar” uso da internet no país de Putin

O uso da Internet na Rússia vai ter um controlo mais apertado pelas autoridades do país, após o parlamento russo ter aprovado, numa votação preliminar, um projeto-lei que aponta a necessidade de medidas mais rígidas na defesa do país face à possibilidade de uma interferência estrangeira. Segundo a Reuters, críticos da medida argumentam que tal controlo poderá levar a que casos de dissidência política face à chefia de Putin sejam abafados dos media.

A nova legislação russa, no que respeita ao uso da internet, aponta para o redireccionamento do tráfego e dados de navegação pela World Wide Web para o que consideram ser pontos de controlo de autoridades do Estado e para a criação de um Sistema Nacional de Nomes de Domínio.

Esta legislação também propõe a instalação de equipamentos capazes de identificar a origem do tráfego e também de bloquear o conteúdo banido. Tudo para que as autoridades responsáveis por controlar o uso da Internet se tornem mais eficazes na fiscalização de sites e, caso seja necessário, no respetivo bloqueio.

A medida de endurecer o controlo no uso de Internet na Rússia surge depois de os Estados Unidos terem adotado, em 2018, o que os russos descreveram como novas e agressivas políticas de cibersegurança. De referir que há três anos, os EUA acusaram Moscovo de interferir nas eleições presidenciais, vencidas por Donald Trump. Alegação que a Rússia nega desde o momento da acusação.

Esta nova legislação foi apenas aprovada em câmara baixa no parlamento, numa chamada votação preliminar, sendo que terá de se realizar uma nova votação em câmara alta. Só depois de ser aprovada em câmara alta é que esta nova legislação ganha forma de lei.