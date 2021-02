Catalunha: Participação de 22,59% nas eleições representa queda de 12% face a 2017

Decorridas quatro horas deste o ínicio do processo eleitoral, a participação nas eleições catalãs é de 22,59%, o que representa uma redução de 12% face a 2017. Os candidatos têm incentivado a participação após a votação nas eleições deste domingo na Catalunha, marcadas por medidas de segurança sanitária devido à pandemia de Covid-19, segundo a agência “Efe”.

A participação de 22,8% às fica também marcada pelas recomendações da Generalitat que incentivou a população mais vulnerável a votar durante as primeiras horas do dia para evitar o risco de contágio.

Por províncias, Tarragona é onde a participação eleitoral mais caiu (12,4% em comparação com dezembro de 2017), seguida por Barcelona. Por sua vez, Girona lidera a participação (24,1%) seguida por Lleida (23,9%). No entanto, estes dados não podem ser comparados de forma estrita com os de 2017 porque nesta ocasião as autoridades pediram para respeitar os horários de votação e as primeiras horas foram especialmente indicadas para idosos e pessoas mais vulneráveis.

O ministro catalão dos Negócios Estrangeiros, Relações Institucionais e Transparência, Bernat Solé, disse que às 10h00 (hora local, menos uma em Lisboa) mais de 97% das mesas estavam “constituídas”. O responsável pelo processo eleitoral catalão acrescentou que estes dados são “praticamente idênticos” aos das eleições de 21 de dezembro de 2017.

Nos últimos dias, foram apresentadas 34 mil denúncias para evitar fazer parte de uma mesa, às quais as juntas eleitorais da zona responderam favoravelmente a 22 mil.