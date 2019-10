Partido RIR denuncia demoras nos reembolsos da ADSE na Madeira

O Partido RIR esteva na passada segunda-feira no Instituto de Administração de saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE, IP-RAM) onde denunciou a demora para as pessoas receberem o dinheiro dos reembolsos das despesas com saúde.

“As pessoas adiantam o dinheiro das consultas e exames médicos e ficam muitos meses sem que sejam reembolsados num serviço que está obsoleto e as pessoas da Madeira são vítimas da guerra do governo central com o governo regional, porque com esta guerra partidária quem paga sempre são as pessoas e chegamos à triste conclusão que a saúde é só para os ricos, os pobres não têm outro remédio senão esperar”, salientou o cabeça de lista do RIR pelo círculo da Madeira, Fernando Góis.

O candidato alertou para o facto de existirem funcionários públicos sem seguro de trabalho, que só têm o ADSE para comparticipar as despesas em caso de acidente de trabalho.

“Neste caso os trabalhadores adiantam o dinheiro do seu bolso das despesas médicas e esperam cerca de um ano para receberem o reembolso, sendo que existe trabalhadores que não têm recursos financeiros e não conseguem adiantar o dinheiro, muitas vezes deixando de recorrer aos serviços de saúde”, afirmou.

Neste sentido, o candidato compromete-se, no caso de eleger um deputado para a Assembleia da República, a “desbloquear” as situações de “fila de espera”.