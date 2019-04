Partido Socialista de Pedro Sánchez deverá vencer eleições de 28 de abril

O Partido Socialista da Espanha está cotado para vencer as eleições do país a 28 de abril, segundo a última sondagem realizada este sábado, pela GAD3, para o jornal espanhol “La Vanguardia”, citada pela agência “Reuters”.

A última sondagem dá uma vitória ao partido do atual primeiro-ministro espanhol com 31% dos votos e a hipótese de alcançar os 176 lugar para a maioria no parlamento, com o apoio do PODEMOS e do Partido Nacionalista Basco (PNV).

Uma coligação de direita do conservador Partido do Povo, o centro-direita do Ciudadanos e do relativamente novo partido de extrema-direita Vox assegurariam cerca de 160 assentos, ficando aquém da maioria.