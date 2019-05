Partidos da Madeira acusam Bruxelas de “alarmismo” em relação à Zona Franca

Os partidos da Madeira querem que o Centro Internacional de Negócios (CINM), do qual faz parte a Zona Franca, seja tratado como um assunto de interesse nacional. O PSD vai um pouco mais longe e pede que Mário Centeno, ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, assuma uma postura mais firme e que o país aproveite a presidência do Eurogrupo para defender a Zona Franca.

O CDS-PP pede que a investigação das instâncias europeias termine rapidamente, enquanto o JPP alerta para o alarmismo criado pela Autoridade Tributária e Aduaneira, e o PS sublinha a defesa que tem sido feita pelo Estado.

