Partidos gastam quase 5 milhões de euros com as eleições europeias

Só no último trimestre de 2018 a capacidade de financiamento da economia passou de 0,6% do PIB para 0,2% e a capacidade de financiamento das famílias aumentou de 0,5% para 0,7% do PIB no mesmo período, segundo o Fórum para a Competitividade. “O que traduziu um aumento ligeiro da taxa de poupança para 4,6%, ainda assim um registo muito baixo em comparação com o resto dos países da União Europeia”, diz o Fórum.