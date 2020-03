Partis & Arts for Change apoio projetos artísticos que promovam inclusão social

O Partis & Arts for Change, uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação ‘La Caixa’, apoia projectos artísticos que promovam a inclusão social. Decorreu na passada quarta-feira, a quarta sessão de esclarecimento deste projeto no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

Na Madeira o único projecto aprovado pelo Partis & Arts for Change é da Associação OLHO.te, com o “L’ego do Meu Bairro”.

“A comunidade do Bairro da Nazaré é muito especial, e apesar de o bairro estar um pouco descaracterizado, foi possível, através da arte e do trabalho do Hugo Andrade, conseguir ligar as pessoas com o seu bairro, e demos todo o nosso apoio para que ele se tornasse uma realidade, pois este projeto tinha eixos de trabalho com os quais a Câmara Municipal do Funchal muito se identifica”, referiu Madalena Nunes, vereadora da Câmara Municipal do Funchal.

As candidaturas para a quarta edição do Partis & e Arts for Change abrem a 16 de março e vão até 12 de maio.