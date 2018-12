Passageiros de cruzeiros em Lisboa cresceram 47% em outubro

O número de passageiros de navios de cruzeiro no porto de Lisboa subiu 47% no passado mês de outubro.

Segundo os dados recolhidos pelo Turismo de Lisboa, face ao período homólogo de 2017, o número de passageiros de cruzeiros na capital cresceu 47,3%, para 108.875.

Em termos acumulados, de janeiro a outubro, os valores de outubro permitiram um acréscimo do número de turistas de cruzeiro no porto de Lisboa na casa dos 10,8%, para um total de 486.658 passageiros.

No entanto, segundo o Observatório do Turismo de Lisboa, esteve foi dos poucos indicadores em alta no passado mês de outubro, uma vez que se registou uma quebra ligeira em quase todos os outros, me particular ao nível hoteleiro.

No período acumulado de janeiro a outubro, a taxa de ocupação de quartos nos hotéis da capital caiu 1,05 pontos percentuais, de 82,93% para 81,88%.

O preço médio por quarto vendido (‘average’) e por quarto disponível (‘revpar’) também caíram no passado mês de outubro nos hotéis de Lisboa, respetivamente 4,66 e 7,84 pontos percentuais, embora em termos acumulados desde o início do ano o balanço continue a ser positivo, com crescimentos respetivos de 7,2% e de 5,8%.