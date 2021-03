Passageiros de voos com origem no Reino Unido ou Brasil obrigados a teste negativo e quarentena

Os passageiros cujos aviões tenham origem inicial no Reino Unido ou no Brasil e com escala realizada em outros aeroportos e cujo destino seja Portugal Continental terão de realizar um teste PCR negativo para Covid-19 realizado 72 horas antes da viagem e uma quarentena de 14 dias após a chegada a Portugal.

Estas medidas foram anunciadas este sábado, 6 de março, pelo Ministério da Administração Interna (MAI) em comunicado e entram em vigor a partir da 00:00 do dia 7 de março e prolongam-se até às 23h59 do dia 16 de março.

O Ministério da Administração Interna indica que as companhias aéreas “têm de remeter às autoridades de saúde a listagem dos passageiros cujo trânsito com proveniência do Reino Unido ou do Brasil é do seu conhecimento”, pode ler-se no documento.

Os 14 dias de isolamento profilático terão de ser cumpridos no domicílio ou “em local indicado pelas autoridades de saúde, ou aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países de destino final em local próprio no interior do aeroporto”, refere o despacho publicado em Diário da República.

“Tendo em conta as mais recentes recomendações da União, relativas à restrição temporária das viagens não indispensáveis para a UE e ao eventual levantamento de tal restrição, mantém-se a necessidade de prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo, devidamente alinhadas com as preocupações de saúde pública que se mantêm presentemente”, explica o documento.