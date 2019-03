Passe máximo de 40 euros arranca em abril: Conheça os novos passes da Grande Lisboa

Os novos passes da área metropolitana de Lisboa vão entrar em vigor em abril, e começam a estar à venda a partir de 26 de março. Os habitantes dos 18 municípios da Grande Lisboa vão poder deslocar-se mensalmente por um valor máximo de 40 euros.

Um exemplo das poupanças. Um passe da Fertagus entre Setúbal e Lisboa, incluindo Metro e Carris, custa 1933,8 euros por ano (161,15 euros por mês). Com o novo passe, o valor a pagar cai para os 40 euros mensais (480 euros por ano), menos 121,15 euros. No espaço de um ano, as poupanças atingem os 1.453 euros, com o teto máximo de 40 euros por mês.

Para quem se desloca entre Lisboa e Alcainça (na região de Mafra), o passe mensal (Mafrense mais metro de Lisboa e Carris) custa 138,50 euros (1.662 euros por ano). Com o novo passe de 40 euros por mês, as poupanças anuais atingem os 1.182 euros por ano.

Estes são os novos passes que estão à venda a partir de 26 de março que entram em vigor a 1 de abril:

Navegante metropolitano – Custa 40 euros e tem uma validade mensal, isto é, começa no dia 1 e termina no último dia do mês. Quem usar este passe pode viajar de Setúbal até Mafra, por exemplo, sem qualquer tipo de limitação.

Navegante 12 – Esta é a versão júnior, e sem custos, do Navegante Metropolitano, permitindo que as crianças até 12 anos, inclusive, utilizem gratuitamente todos os serviços de transporte público de Lisboa, nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa.

Navegante Metropolitano Lisboa (só disponível a partir de julho) – Este passe vai permitir que um agregado familiar, independentemente do número de elementos, pague um máximo de 80 euros por todos os passes da família, o equivalente ao valor máximo de dois passes Navegante Metropolitano. Este título só pode ser adquirido por agregados familiares que comprovem que vivem na área metropolitana de Lisboa.

Navegante Municipal – Este passe custa 30 euros e dura do dia 1 ao final de cada mês. Vai ser válido para qualquer deslocação em todos os serviços de transporte público dentro de 1 dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa.

Navegante Municipal Família (disponível a partir de julho) – Semelhante ao Navegante Municipal, mas vai servir para os membros do agregado familiar se deslocarem num determinado município. Vai ter um custo máximo de 60 euros, o valor máximo de dois passes Navegante Municipal, independentemente do número de elementos do agregado.