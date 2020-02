Passeata junto ao Humberto Delgado contra o aeroporto do Montijo

A plataforma cívica ‘BA6 Não’ está a organizar para hoje, dia 29 de fevereiro, pelas 15h30m, uma passeata na praça do aeroporto Humberto Delgado de contestação ao projeto do aeroporto do Montijo.

Nesta iniciativa, a plataforma cívica ‘BA6 Não’, conta com a participação conjunta de outras associações cívicas, como a ZERO, URTICA, Voz do Operário, Lisboa Precisa, ATERRA, USL e USS (Uniões Sindicais da CGTP-IN).

De acordo com um comunicado da plataforma cívica ‘BA6 Não’, estas diversas organizações “entenderam dar continuidade ao protesto cidadão e popular contra a expansão do aeroporto de Lisboa e contra o complemento do Montijo”.

A concentração para esta passeata irá decorrer junto da zona das chegadas (Terminal 1) do aeroporto Humberto Delgado.