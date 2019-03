Passes low cost começam hoje à venda em Lisboa: 11 coisas que tem mesmo de saber

Os novos passes para a grande Lisboa começam a ser vendidos esta terça-feira, 26 de março, nas bilheteiras, máquinas de venda automáticas e rede multibanco. Com os novos passes vão deixar de existir os atuais cerca de dois mil passes na área metropolitana de Lisboa para passarem a existir apenas seis.

1 – Quantos passes passam a existir?

O passe Navegante Metropolitano custa 40 euros e vai permitir circular nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. Já o passe Navegante Municipal vai ter um custo de 30 euros e vai permitir aos utentes usarem todos os transportes dentro de um dos 18 municípios da AML. Além destes dois passes, existem outras duas modalidades: o Navegante 12, que destina-se a crianças até aos 12 anos, inclusive, e que é gratuito; o Navegante 65, destinado a maiores de 65 anos, reformados e pensionistas, com um custo de 20 euros.

2 – Posso usar o meu cartão Lisboa Viva? E onde é que eu os carrego?

Sim. Para ter acesso aos novos passes não é preciso obter um novo cartão. Basta dirigir-se a uma bilheteira, caixa multibanco ou máquinas de venda automáticas e carregar o novo passe.

3 – Posso começar a usar o meu novo passe hoje?

Não. Apesar de os carregamentos poderem ser feitos a partir desta terça-feira, 26 de março, os novos passes só podem começar a ser usados a partir do dia 1 de abril, terminando a sua validade a 30 de abril.

4- Os meus filhos têm direito a este passe?

Sim, o agregado familiar pode usufruir do Navegante Metropolitano ou Municipal Família, com um preço máximo de 80 euros mensal (mas só esta disponível a partir de julho). Para isso, basta terem “residência comprovada num dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa e que estejam registados nas finanças ou segurança social como membros do mesmo agregado familiar”.

5 – Os meus avós vivem comigo. Eles têm direito ao passe para a família?

Sim. Ambos os passes podem ser carregados por todos os elementos do agregado familiar, com um preço máximo de 80 euros mensal. Mas, conforme referido, a versão familiar do Navegante só vai estar disponível a partir de julho. Para tal, é preciso “terem residência comprovada num dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa e que estejam registados nas finanças ou segurança social como membros do mesmo agregado familiar”.

6- Eu vivo fora da área metropolitana de Lisboa. Tenho direito a estes passes?

Sim. Para usufruir destes passes basta apenas ser titular do cartão Lisboa Viva.

7 – Sendo residente fora da área metropolitana de Lisboa, os meus filhos têm direito à versão familiar do passe?

Não, tanto o Navegante Metropolitano Família como o Municipal Família são exclusivos para famílias com residência comprovada num dos 18 municípios da AML. A razão para isto é que os passes são em parte financiados por estes 18 municípios.

8 – Sou um estrangeiro a residir na zona de Lisboa. Tenho direito a estes passes?

Sim. Não existem “quaisquer condicionantes de residência na sua obtenção”, explica a AML.

9 – Vou poder continuar a comprar o passe no dia 15, como faço habitualmente?

Não. Os passes Navegante vão ser passes de mês fixo, isto é, vão ser válidos do primeiro ao último dia do respetivo mês.

10 – O meu passe acaba a 15 de abril? Como é que eu faço?

A solução para estas questões é o passe Navegante 7 Dias Abril. ESte passe temporário tem a validade de 7 dias e é válido em todos os serviços de transporte público regular de passageiros, em todos os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa.

Este passe vai custar 10 euros e pode ser carregado três vezes. Para adquirir este passe vai ser preciso ter adquirido anteriormente um passe de 30 dias deslizante. Este passe só vai estar válido a partir de 8 de abril e até ao dia 30 de abril. A sua validade expira a 6 de maio.

11transportes – Continuo a poder deduzir no IRS os novos passes?

Sim, as deduções das despesas com transporte vão continuar.