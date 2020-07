Passo a Passo: Como depositar dinheiro no multibanco?

Hoje em dia, praticamente todas as pessoas que possuem uma conta aberta no banco recorrem a caixas multibanco regularmente (também designadas por ATM). Entre as diversas operações que se podem realizar num ATM, contam-se: consultas de saldo e movimentos da conta; autorizações de débito direto; realização de transferências bancárias; depósitos de notas e cheques; levantamentos de dinheiro.

Prós e contras de depositar dinheiro no Multibanco

Depositar dinheiro no Multibanco, para além de ser um processo simples, é gratuito se for efetuado com o cartão de débito. Se, pelo contrário, desejar fazer este procedimento com o cartão de crédito, terá de pagar os custos inerentes.

No entanto, tenha um facto em atenção: só é possível depositar dinheiro no multibanco se o banco de apoio da caixa Multibanco for o mesmo do emissor do seu cartão. Isto significa que só conseguirá efetuar esta operação se o ATM em questão for do seu banco.

Note que se efetuar um depósito em numerário numa caixa multibanco, num dia útil, o montante depositado ficará disponível no próprio dia (portanto, trata-se de um crédito imediato na sua conta). Porém, se for ao fim de semana (seja sábado ou domingo), o dinheiro só entrará na sua conta à ordem na segunda-feira.

Para além de numerário, esta solução das caixas multibanco também permite depositar cheques.

Como depositar dinheiro no Multibanco? Passo a Passo

Após introduzir o seu cartão no ATM (seja este de débito ou de crédito) e digitar o respetivo PIN, selecione a opção “Entregas e Depósitos”. De seguida, aparecer-lhe-ão duas opções dentro das quais terá de selecionar uma: “Depósito de Notas na Própria Conta” ou Depósitos de Notas noutra Conta”.

Depois de selecionar a opção que pretende, aparecerá uma informação no ecrã com a seguinte frase: “A concretização dos depósitos realizados após as 15h00 de cada dia útil será efetuada até ao final do dia útil seguinte”. Ao deparar-se com esta frase, se desejar prosseguir terá de carregar em “Continuar”.

É nesta fase do processo que terá então de introduzir as notas que deseja depositar na ranhura da caixa multibanco que possui a indicação “Introduzir Notas e Cheques” e que ficará iluminada a verde neste momento (para que o consumidor identifique facilmente).

A partir do momento em que inserir o dinheiro, a caixa multibanco contará automaticamente as notas e o valor que as mesmas possuem. Depois basta carregar em “Continuar” e obterá um talão comprovativo.

Depositar dinheiro no Multibanco, para além de simples, pode ser muito cómodo, nomeadamente quando não se tem disponibilidade para ir diretamente ao balcão do banco durante o horário normal de funcionamento.