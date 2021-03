Patris Investimento faz stock-split das ações

A Patris Investimentos, dona da Real Vida e da corretora Fincor, fez um stock split, dividindo as ações que compõem o seu capital social.

Três novas ações ordinárias por cada uma detida vão ser atribuídas aos acionistas. As novas ações será negociadas em bolsa a partir de amanhã dia 2 de março.

A Patris está cotada no Alternext desde 2016.

Com o stock split, o capital social do grupo liderado por Gonçalo Pereira Coutinho, que é de 13 milhões de euros, passará a ser representado por 11.454.870 ações contra as atuais 3.818.290 ações.

A Patris já registou comercialmente as alterações estatutárias aprovadas na Assembleia Geral de 21 de dezembro.