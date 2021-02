Os líderes das confederações patronais dos sectores mais afetados pela pandemia, com encerramento das atividades, como é o caso do comércio e serviços e o turismo foram chamados pela Associação Portuguesa de Bancos (APB) para discutir o relacionamento destes sectores com a banca em temas como financiamentos, capitalização e moratórias.

Os encontros surgem depois de o ministro da Economia ter prometido esta semana que o Governo vai lançar instrumentos de capitalização para as empresas dos sectores mais afetados, bem como ponderar o prolongamento das moratórias numa altura em que sobe de tom o ruído de fundo sobre os riscos de crédito em moratórias para o sector financeiro e se transforme em malparado no término do período da sua aplicação.

