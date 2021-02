Paulinho. Benefícios e riscos do maior investimento da história do Sporting CP. Hoje há “Jogo Económico”

Um ano depois da contratação de Rúben Amorim por 10 milhões de euros, o Sporting CP volta a pulverizar todos os recordes de transferência com a aquisição do passe futebolístico de Paulinho por 16 milhões de euros. Nesta edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV, vamos discutir ao pormenores todas as cláusulas do negócio mais avultado de sempre da história dos leões.

Na segunda parte do programa, partimos para a estrada ao encontro de uma das maiores figuras do desporto nacional em 2020. João Almeida, ciclista português de 22 anos, que milita nos belgas da Deceuninck-Quick Step, estará no “Jogo” para falar dos seus feitos no Giro de Itália onde conseguiu um surpreendente quarto lugar.

O programa ‘Jogo Económico’ é um espaço de debate sobre a economia do desporto da autoria e com a moderação de José Carlos Lourinho, editor do “Jornal Económico” e que conta com um painel de residente constituído por Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE, Leonardo Ralha, sub-diretor do JE, o redator principal do JE, João Marcelino e o economista e ex-futebolista Diogo Luís.