Paulino Ascensão vence e deverá ser eleito líder do BE Madeira

A convenção regional do BE Madeira, que se realizou no fim-de-semana, tinha duas moções a votação. A de Paulino Ascensão (que se recandidatava como coordenadora bloquista na região autónoma), denominada ‘A Esperança que Resiste’, que acabou por ser a mais votada, elegendo oito delegados para a Comissão Coordenadora Regional, contra os dois delegados de Tiago Camacho, que defendida a moção ‘Um Bloco de Transformação’.

“É preciso manter o partido vivo e vivas as causas que representamos que mais ninguém representa”, disse Paulino Ascenção à Lusa, referindo-se ao combate à privatização dos setores públicos da saúde, da educação e da assistência social assim como na mobilidade, aérea e marítima, entre a Madeira e o continente.