Paulo Cafôfo defende “ferry” Funchal-Lisboa durante todo o ano

O candidato do Partido Socialista-Madeira à presidência do Governo Regional defendeu, este sábado, a ligação marítima por ferry na linha Funchal-Lisboa durante todo o ano.

Paulo Cafôfo falava esta tarde, no debate ‘Ganhar 2019 – A Madeira à Tua Maneira’, no âmbito do XVI Congresso Regional da JS-M.

Abordando o tema da mobilidade marítima, o candidato considerou que a saída e entrada da Região também deve ser feita por mar, insurgindo-se contra o investimento de três milhões de euros para três meses “só para ter um ferry como um teste, como disse o senhor vice-presidente do Governo, e para estar o resto do ano num cartaz”.

“Nós temos de criar condições para que este “ferry” tenha outra sustentabilidade. E termos sustentabilidade é ir, por exemplo, nesta linha Funchal-Lisboa”, afirmou, acrescentando que Portimão tem um handicap, que é o facto de ser no sul do país.

“Em termos de passageiros, em termos de volume e de uma nova atratividade, Lisboa será com certeza um melhor destino e uma melhor partida também», vincou, referindo que o porto de Lisboa tem de se adaptar com uma rampa “roll on /roll off”, defendeu.

Paulo Cafôfo explicou ainda que ao defender Lisboa como destino “é precisamente para termos um ferry durante todo o ano porque ninguém tem uma operação marítima durante três meses que seja estruturalmente sustentável”.

O XVI Congresso Regional da JS-M aprovou, hoje, por unanimidade da moção de estratégia global ‘A Madeira à Tua Maneira’, de Olavo Câmara, reeleito líder da juventude partidária.