A sociedade de advogados Sérvulo & Associados tem uma nova comissão executiva designada recentemente pelo conselho de administração, avançou o managing partner ao Jornal Económico (JE). Paulo Câmara (na foto) vê assim o seu mandato renovado, mas a ele juntam-se os sócios João Saúde e Rita Canas da Silva.

O mandato que agora se inicia tem a duração de dois anos e pretende representar um “equilíbrio” entre a continuidade e a renovação geracional de quem está à frente do escritório com sede no Chiado, em Lisboa.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor