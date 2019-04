Paulo Rangel está esta segunda-feira na Madeira para visitar empresas regionais

O cabeça-de-lista do PSD às eleições europeias, Paulo Rangel, vai estar esta segunda-feira na Madeira, numa visita que visa reforçar os contactos com o partido e com o eleitorado madeirense, mas, também, evidenciar alguns exemplos da boa aplicação de fundos europeus na Região.

Paulo Rangel vai fazer a visita ao lado do Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, e da candidata às eleições europeias pela Madeira, Cláudia Monteiro de Aguiar.

Da visita constam diversas ações e contactos nos concelhos de Santa Cruz, Machico, Calheta, Ponta do Sol e Câmara de Lobos, com encerramento no Funchal, num jantar especialmente destinado aos militantes deste município.

O primeiro ponto de visita é com os armadores e pescadores do Porto de Pesca do Caniçal, segue-se a visita à empresa SAIPEM, na Zona Franca Industrial e depois à empresa Ilha Peixe no Porto Novo, em Santa Cruz. De Santa Cruz, Paulo Rangel segue para a Calheta para visitar o Centro de Maricultura. Antes do jantar no restaurante A Parreira, em São Roque, ainda visita a freguesia da Ponta do Sol e a cidade de Câmara de Lobos.