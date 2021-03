PCP apela ao reforço das estruturas e das equipas de saúde pública

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, pediu ao Governo que reforçasse as estruturas e as equipas de saúde pública, depois de se reunir esta quarta-feira com o Presidente da República sobre renovação do estado de emergência.

Durante conferência de imprensa, Jerónimo de Sousa, cujo partido tem votado contra as renovações do estado de emergência, reforçou a posição do partido de que o país precisa é de mais medidas. Assim, o líder do PCP pediu o “o reforço das estruturas e das equipas de saúde pública que criem as condições para o levantamento do rastreio”.

A par com o robustecimento nas estruturas e equipas, o PCP destaca “simultaneamente a testagem, a condição fundamental da vacina”. Jerónimo de Sousa considerou ainda ser necessário a adoção de medidas económicas e sociais, mais do que os anúncios a seguir a anúncios”. “A não concretização de verbas disponíveis para o apoio social, para o apoio económico é uma medida que o Governo tem a responsabilidade”, assegurou.