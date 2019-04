PCP condena “nova intentona golpista contra a Venezuela”

O PCP (Partido Comunista Português)condenou esta terça-feira, em comunicado, a “nova intentona golpista contra a Venezuela e o seu povo, protagonizada por forças de extrema-direita responsáveis por acções de grande violência, com o apoio de um grupo de militares, e o suporte da Administração norte-americana de Trump e de governos reaccionários do chamado Grupo de Lima”.

Para os comunistas portugueses, esta “nova intentona golpista” é uma “afronta à ordem constitucional venezuelana, é dirigida contra o legítimo Presidente, Nicolás Maduro, e para submeter a República Bolivariana da Venezuela aos ditames dos EUA.

No entender do PCP, o Governo liderado pelo PS “deveria condenar a acção golpista e rejeitar a constante ingerência e operação de desestabilização e subversão de que são alvo a Venezuela e o seu povo. Será esta a posição que, em coerência com os princípios da Constituição da República e o Direito Internacional, defenderá os interesses nacionais, incluindo os da comunidade portuguesa na Venezuela”.