PCP defende criação de Parque Arqueológico do Ilhéu da Cal

O PCP defendeu esta manhã em Plenário a criação do Parque Arqueológico do Ilhéu da Cal, no Porto Santo. O objetivo é “afirmar a singularidade de uma importante referência do património”, promover o estudo, valorização deste Ilhéu e criar um modelo de gestão e um regime que condicione o acesso.

O diploma defende que a área em causa admita apenas atividades de investigação, “aquelas que permitam a sua fruição”, e as de visita “devidamente adequadas às condições do local”.

A gestão do local ficaria definida por diploma do Governo Regional, no entanto, o PCP defende ainda que seria obrigatória a presença e participação de representantes do Parque Natural da Madeira e da Câmara Municipal do Porto Santo.