PCP Madeira pede fim de propinas no ensino superior público

O PCP Madeira pediu o fim das propinas no ensino superior público. Para os comunistas este tem que ser um objectivo prioritário e estratégico para o desenvolvimento deste nível de ensino em Portugal.

“No entanto, uma vez mais, o PS escolheu aliar-se ao PSD e ao CDS. Uma vez mais, o PS optou por executar a política de direita”, referiu Edgar Silva, do PCP.

O comunista lembrou que estes partidos chumbaram na Assembleia da República um projeto de lei que pretendia acabar com as propinas no ensino superior público.

“Defendemos que o cumprimento integral da Constituição passa pela revogação das propinas no Ensino Superior Público, garantindo-se o acesso e frequência dos estudantes aos mais elevados graus de ensino”, sublinhou o comunista madeirense.

Para isso Edgar Silva salienta que é preciso existir “uma política de investimento e adequado financeiramente” das instituições de ensino superior e ainda “a valorização decisiva” da Acção Social Escolar que no entender do partido “permanece ainda profundamente limitada”.