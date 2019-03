PCP pede melhoria nas condições operacionais do Aeroporto da Madeira

O PCP pede uma melhoria nas condições operacionais do Aeroporto da Madeira, equipando a Região com condições de operacionalização que permitam realizar outras operações que actualmente não são possíveis em áreas como a protecção civil. Nesse sentido os comunistas vão apresentar um projecto de resolução que será discutido na Assembleia Regional.

“Numa Região insular e ultraperiférica como a nossa, tornasse fundamental garantir que as infraestruturas aeroportuárias ofereçam condições de segurança e que sejam efectivamente uma mais valia para as populações do arquipélago, e factor determinante para o desenvolvimento económico da nossa Região”, explicou Ricardo Lume, deputado do PCP Madeira.

Para o comunista existem “insuficiências no aeroporto e graves constrangimentos na extensão” da operação aeroportuária e seus serviços. Ricardo Lume sublinha que entre os constrangimentos está a impossibilidade de um avião de combate a fogos florestais na ilha da Madeira por “não existir condições operacionais” para esta função.

Nesse quadro encaixa-se ainda, diz o PCP, o facto de “não existir qualquer alternativa aeroportuária” na Madeira para efeitos de resposta extraordinária em matéria de segurança pública, para a protecção civil, para respostas em situações de emergência, em que seja “imperioso salvaguardar ligações aéreas” para entrada ou saída da ilha.

Nesse sentido os comunistas dizem ser estratégico encontrar outras condições de operacionalização aeroportuária e a possibilidade de novas funções.